Klimavarsel med alvorlige finansielle konsekvenser

Debattinnlegg: Jan Emblemsvåg, professor ved NTNU, og Jørgen M.B. Grønneberg, forfatter av bøker om klima og lederskap

«Alle klimamål kommer til å ryke», refererer NRK 9. mai, og fortsetter slik: «Temperaturen på Jorda vil øke med minst 2,5 grader dette århundret, noe som vil ha katastrofale følger. Det viser en undersøkelse som den britiske avisa The Guardian har gjort blant flere hundre av verdens ledende klimaforskere. 80 prosent av dem mener alle målene for temperaturøkning som er satt, kommer til å ryke. Det vil blant annet føre til sult, krig og massemigrasjon, som en følge av ødelagte avlinger, hetebølger, flom, skogbranner og ekstremvær, mener forskerne.»

Jan Emblemsvåg. Foto: Privat

Jørgen M.B. Grønneberg. Foto: Privat

Per dato viser climateclock.net + 1,3 grader Celsius. FN har satt et mål om å stabilisere verdenstemperaturen på + 1.5 grader, hvilket tilsier «netto null 2050». Klokken viser at denne terskelen passeres om seks og et halvt år: rundt juletider i 2030.

Klimavarslet forbauser ikke, vel vitende om at oljebransjens drøyt 200 selskaper planlegger å produsere 2,6 ganger hva verden tåler for å levere på klimamål i 2040. Denne industrien hadde i 2022 et samlet overskudd på anslagsvis 2.000 milliarder kroner, som gir en samlet selskapsverdi på rundt regnet ti ganger dette (P/E ~10); verdier i samme størrelsesorden som den norske finansformuen, hvorav Oljefondet, utgjør 17.000 milliarder. Verdien av industrier som er avhengig av fossil energi (kull, olje og gass) i sin produksjon, må være mange ganger dette.

Da blir det høyst relevant å spørre seg hvilke nødbremser nasjonalstater og FN, på det tidspunkt frykten for 2,5 grader blir fremherskende, vil trekke i for å komme ned mot «netto null 2050». Svaret er innlysende tatt i betraktning at fossil energi står for over 75 prosent av globale utslipp av klimagasser: Det kan komme svært inngripende tiltak, med hurtig virkningstid, mot bruk av fossil energi.