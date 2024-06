Die Welt: – Høyreradikale, klovner og leke-diktatorer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etter 20 dager i retten og en rettsprotokoll på 4.000 sider mangler fortsatt den avgjørende brikken i hysjpengesaken mot Donald Trump. Aktor Alvin Bragg har ikke bevist sin sak. Hvis vi var i juryrommet, ville vi sagt nei til domfellelse.

Financial Times

Stadig flere arbeidsgivere i USA gir sine ansatte mulighet til ubegrenset ferie. Men det har liten effekt på mengden ferie amerikanerne faktisk tar ut. Tilbøyeligheten til å jobbe mye har antagelig et kulturelt aspekt, ettersom betalt ferie ikke er lovfestet.

Die Welt

Hver gang et parti til høyre for CDU vinner oppslutning i Tyskland, trekker det før eller siden til seg et helt galleri av høyreradikale, klovner og leke-diktatorer. Da er det annerledes med Italias statsminister Giorgia Meloni og Frankrikes opposisjonsleder Marine Le Pen.

The Economist

Gaza-krigen har ikke bare vært en diplomatisk katastrofe for Israel. Den er også en militær hengemyr og en humanitær tragedie. Men det gjør ikke krigsforbrytersaken mot lederne av Israel og Hamas mer riktig. Politikk og diplomati er nøkkelen til å få slutt på volden, ikke domstoler.