Dette skriver utenlandske aviser på lederplass



The Wall Street Journal

Under IRA-loven har Biden-administrasjonen mer enn 1 billion dollar å leke seg med. Det innebærer at dine og mine skattepenger øses ut til ulike formål. 50 millioner dollar går for eksempel til en venstreradikal klimajustisgruppe som vil frigjøre Palestina og avvikle kapitalismen som system. Denne gruppen sår splittelse og motarbeider landets institusjoner.

Financial Times

Verdenssamfunnet hadde stor sympati for Israel etter Hamas’ fryktelige angrep den 7. oktober. Men handlingene fra landets høyreorienterte regjering har skjerpet det internasjonale presset. For moderate israelere bør det være en vekker.

Die Welt

«Utlendingene ut, Tyskland for tyskere!» ropte tyske ungdommer over en populær technolåt på ferieøya Sylt. Det er ingen grunn til å bortforklare eller unnskylde denne typen avskyelige og høyreradikale utsagn.

Dagens Industri

Ett av verdens mest lovende fusjonskraftselskaper finnes i Stockholm. Men selskapet fristes nå til å flytte til Storbritannia på grunn av Sveriges politiske passivitet. For at investorer skal tørre å satse på et fusjonsprosjek, er det avgjørende at lanets politikere er velvillig innstilt, med tanke på behovet for fremtidig infrastruktur og de lange tidshorisontene.