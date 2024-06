I dag trappes streiken opp – over 3500 legger ned arbeidet

Fredag gikk 1251 medlemmer i Akademikerne og Unio ut i streik etter at meklingen med staten ikke førte fram. Mandag trappes streiken opp.

En rekke etater og virksomheter omfattes, og blant delene av staten som rammes hardest, er justissektoren, skriver Dagens Næringsliv.

– Det vil ramme pass, etterforskning og forebyggende i politiet, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Flere departementer, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skatteetaten, høyskoler og universiteter er blant dem som rammes.

Fare for at streiken kan bli langvarig

Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår.

Det store striden har vært om det skal være én felles eller to ulike hovedtariffavtaler i staten. I tillegg har økt kjøpekraft vært et klart krav i lønnsforhandlingene, skriver E24.

Akademikerne og Unio har ønsket å fortsette med to avtaler, men staten og de to andre fagforeningene LO og YS ønsker seg en likelydende avtale for alle.

– Det som skiller seg ut med denne streiken, er at det her er veldig prinsipiell uenighet. Det gjør at det nå kan bli vanskeligere å komme til enighet og til et kompromiss enn det vanligvis har vært, nettopp fordi det er mer prinsipielt, sier Fafo-forsker Kristin Alsos.

Hun tror derfor at det er fare for at streiken kan bli langvarig.

Politiet på feriebemanning

I politiet rammer streiken blant annet flere politidistrikter, passkontor, utrykningspolitiet, Kripos og Økokrim.

– Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Politiets Fellesforbund opplyser til Dagens Næringsliv at de enkelte steder er nede på nivå med feriebemanning. Samtidig er de opptatt av at det ikke skal oppstå fare for liv og helse.