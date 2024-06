Dagens Industri: – Skattelette lønner seg, svart på hvitt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etter mange års vanstyre ligger det an til at ANC må dele makten etter onsdagens valg i Sør-Afrika. Det er ikke vanskelig å skjønne grunnen: Høye skatter, overregulering og svak eiendomsrett har bremset den økonomiske veksten. Nå ligger arbeidsledigheten på 32,9 prosent.

Financial Times

Selskapenes interne kontroller og potensialet for svindel er kritiske oppgaver for revisorer. Det samme gjelder risikoen for om et selskap risikerer å gå konkurs. Det er her, ifølge ny forskning, at britiske selskaper ikke lever opp til forventningene. Det innebærer at Storbritannia trenger mer skeptiske revisorer og en strengere regulator.

Die Welt

Polen vil bruke to milliarder euro på å styrke landets grenser mot øst. Det inkluderer utbygging av forsvarsstillinger, barrierer og moderne systemer for luftovervåkning. Denne tøffe holdningen kan landets vestlige partnere være takknemlige for, spesielt Tyskland.

Dagens Industri

Göran Persson innførte den skadelige toppskatten värnskatt på 1990-tallet, og Moderaterna har ikke prioritert å fjerne den. Nå har Finansdepartementets regnet ut at en avvikling av skatten ikke koster penger. Dermed har vi det svart på hvitt: Skattelette lønner seg.