Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Iran gjør gjør stadige fremskritt på veien mot atomvåpen. Det viser en FN-rapport som ble lekket ut mandag. Likevel ønsker Joe Biden og hans administrasjon å skjule denne skremmende sannheten fra verden i et valgår.

Financial Times

Presidentvalget i Mexico kommende søndag vil ikke fange verdens oppmerksomhet på samme måte som duellen mellom Donald Trump og Joe Biden i USA. Men det kan vise seg å bli like betydningsfullt for nasjonen som stemmer — og for fremtiden til det meksikanske demokratiet.

Die Welt

Det er 75 år år siden den tyske grunnloven ble til. Ett tema som knapt har fått oppmerksomhet i jubileumsmåneden, er hvilken form for økonomi som passer inn i et demokratisk samfunn. Tyskland vil i hvert fall gjøre klokt i å styrke sin aksjekultur.

Dagens Industri

Cyberangrepet mot Tieto Evry i begynnelsen av året fra en russisk hackergruppe er forbløffende. Den viktige IT-leverandøren har bevisst valgt bort investeringer i sikkerhet til tross for store sårbarheter. Denne havariet må man til bunns i. Det handler om kritisk infrastruktur og Sveriges nasjonale IT-sikkerhet.