Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene trodde at hysjpengesaken ville skade Donald Trump, men så langt har han fått økt oppslutning på meningsmålingene. Nå tror de at en dom vil felle ham. Men velgerne kan komme til motsatt konklusjon, nemlig at saken mot Trump er misbruk av rettssystemet.

Financial Times

Parlamentet på Taiwan besluttet denne uken å utvide sine fullmakter. Lovgiverne i Taipei vil tvinge selskaper og enkeltpersoner til høring, og truer med bøter og fengselsstraff hvis de ønskede uteblir. Dette vedtaket setter landets demokrati i fare. Den usikkerheten kan utnyttes av Beijing.

Die Welt

111 gruppevoldtekter ble registrert bare i Berlin i fjor. Strukturert vold mot kvinner henger ofte sammen med den kulturelle bakgrunnen til gjerningsmennene. Men hvor er feministene? Den venstreorienterte feminismen nekter å adressere dette problemet.

Dagens Industri

Sverige har gode grunner til å betrakte sin nabo i sør med nye strategiske øyne. Polen er Sveriges viktigste nabo. Landets økonomi vokser med 4-5 prosent i året. Polen vil spille en hovedrolle i fremtiden, både i kraft av sin geografiske beliggenhet og sin militære og politiske styrke.