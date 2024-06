Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tar ikke gjenvalg

Ropstad deler beslutningen med Vårt Land og regionavisen sin, Fædrelandsvennen.

– Dette har ikke vært en enkel beslutning. Men akkurat det er jeg også glad for. For det viser jo at jeg synes det å drive politikk er veldig spennende, meningsfullt og kjekt, sier Ropstad til Vårt Land.

Den inneværende fireårsperioden på Stortinget blir hans siste. Etter fremskutte posisjoner som partileder og statsråd for Kristelig Folkeparti, er det tid for politisk oppbrudd neste høst.

Ropstad ble innvalgt i kommunestyret i Evje og Hornnes og i fylkesting som 18-åring. Og han var tidenes yngste KrF-er til å møte på Stortinget da han møtte som vararepresentant som 20-åring.

Når han nå varsler nominasjonskomiteen i Agder om at han – etter snart 16 år som stortingsrepresentant – ikke ønsker å stille til valg på nytt, har han fortsatt ikke rundet 40 år.

– Det er med tungt hjerte jeg gir meg, for det er veldig gøy og meningsfullt å sitte på Stortinget. Men samtidig er det krevende å være tilgjengelig 24/7. Nå er barna i en alder der det er kjekt å kunne være sammen med dem på fotballtrening, og det gir en større frihet å ikke binde seg til 2030, sier han til Fædrelandsvennen.

