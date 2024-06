Hastverk med nye skatteregler kan bli kostbart

Det opprinnelige formålet med utflyttingsskatten var å hindre omgåelse, ved at personer reiste midlertidig ut av Norge for å selge aksjer med store latente gevinster. Dersom aksjene ikke var realisert etter fem år, falt derfor utflyttingsskatten bort – etter så lang tid var flyttingen sannsynligvis ikke skattemotivert. Det ble også vist til at gevinstens tilknytning til Norge avtar med tiden.

I november 2022 ble regelen om bortfall etter fem år fjernet. Man må nå betale skatt av verdistigningen opparbeidet mens man bodde i Norge, selv om man skal flytte varig til utlandet. Realisasjonsprinsippet er likevel opprettholdt; skatten kan betales først når aksjene realiseres, og utsettelsen er rentefri. Det er også slik at skatten nedjusteres dersom verdien på aksjene blir redusert frem til salget.

Regjeringens nyeste forslag er at skatten skal betales umiddelbart, eller senest innen tolv år (men da med renter). Velger man utsettelse, kan man slippe å betale noe som helst ved å flytte tilbake til Norge innen forfall. Forslaget om skatteplikt uavhengig av realisasjon er urimelig og mest sannsynlig ulovlig.

Inspirert av Tyskland

Tysk rett er brukt som inspirasjonskilde i forslaget. Frem til 2022 hadde Tyskland en tilsvarende regel som Norge har i dag. Så innførte Tyskland en regel om endelig betaling av urealisert gevinst, men med mulighet for utsettelse med renter. Denne endringen ligger det an til at Tyskland må reversere. I en nylig publisert dom fra Bundesfinanzhof, Tysklands øverste domstol for skattesaker, ble det konkludert med at beskatning av urealiserte gevinster utgjør et brudd på EU-retten. Det samme er lagt til grunn av EU-domstolen (C-581/17). Problemet er at en slik skatt legger begrensninger på bevegelsesfriheten. Utflytteren ville lide en skattemessig ulempe sammenlignet med skattepliktige som fortsetter å bo i Tyskland.

Dommene tilsier at stater gjerne kan fastsette skatt på flyttetidspunktet, men selve innkrevingen må gi mulighet for rentefri utsettelse til aksjene selges. Det er også dagens ordning i Norge. Man kan ikke tvinge utflyttere til å betale skatt av urealiserte gevinster i større grad enn personer som bor i Norge. Ettersom Norge har effektiv informasjonsutveksling med andre stater, og ellers krav om sikkerhetsstillelse, er det ikke tvingende allmenne hensyn som berettiger en slik form for skattlegging. Jeg antar derfor at forslaget til ny regel ikke fremmes for Stortinget, alternativt at man senere blir tvunget til å reversere regelen. Det kan i så fall bli kostbart.

Den eksisterende regelen ivaretar Stortingets ønske om å beskatte gevinster opparbeidet i Norge så langt det er mulig. Dersom man ser at det skjer uheldige tilpasninger for å unngå utflyttingsskatten, bør man heller utrede tiltak for å motvirke dette.