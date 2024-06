Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

12 jurymedlemmer i New York har funnet Donald Trump skyldig. Denne dommen setter en farlig presedens for å bruke rettsvesenet til å skade politiske motstandere. Det kan destabilisere amerikansk politikk i fremtiden, og ingen kan si hvordan dette vil ende.

Financial Times

Gjennomsiktighet i AI gjelder på to områder: Inngangsdataer og modeller. Språkmodellene trenes ved å tråle internett for alt fra Reddit-fora til Picasso-malerier. Tidligere ble disse treningsdataene offentliggjort. Å vende tilbake til disse normene vil øke tilliten hos publikum. AI bør ikke være en sort boks.

Die Welt

I angrepet på millionbyen Kharkiv har Russland skutt med artilleri plassert inne på russisk territorium. Det har ikke Ukraina kunnet bekjempe effektivt på grunn av begrensninger på hvordan vestlig materiell kan benyttes. Denne absurde situasjonen må ta slutt.

Dagens Industri

Det finnes flere eksempler på at Sverige har gått lenger enn nødvendig når EU-direktiver skal implementeres i svensk lovgivning. Det er problematisk fordi meningen er at de europeiske landene skal ha de samme reglene. Poenget er ikke at enkelte land skal løpe løpsk.