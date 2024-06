Det var utenriksministermøte i Praha for alliansen denne uka. Flere medier har meldt at Stoltenberg har lobbet for å opprettholde støttenivået fra krigens to første år.

– Siden Russlands fullskala invasjon i 2022 har de allierte donert rundt 40 milliarder euro i militær støtte til Ukraina hvert år. Vi må minst opprettholde dette nivået på den årlige støtten så lenge det er nødvendig, sa Stoltenberg fredag.

Også spørsmålet om hvorvidt Ukraina skal få kunne bruke vestlig-donerte våpen til å angripe mål på russisk territorium har stått sentralt denne uka, og flere land som tidligere har holdt igjen i spørsmålet, snudde denne uka.

Frykten har vært at dette kan føre til at Nato-land dras inn i krigen som en direkte part.

Men selvforsvar er ikke eskalering, sa Stoltenberg fredag.

Han sa videre at det gleder ham å se noen av Ukrainas vestlige allierte fjerne restriksjonene de hadde innført på våpnene de donerte til Kyiv.

Særlig Russlands offensiv mot Kharkiv har fått Nato til å innse at man må gå enda et skritt lenger og tilpasse seg situasjonen på bakken. For i ro og mak har Russland kunnet stille opp styrker på sin side av grensen – i trygg forvissning om at Ukraina ikke kan angripe dem med tungt skyts fra Vesten.