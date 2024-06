FT: – Setter ikke punktum for trusselen fra Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etter to år med kniven mot strupen har ukrainerne fått lov til å angripe mål i Russland, men bare i visse områder. Denne smålige detaljstyringen er typisk for Bidens strategi i Ukraina. I stedet for å bekjempe den russiske invasjonen, er virkemiddlet akademiske teorier for konflikteskalering.

Financial Times

I New York har 12 jurymedlemmer i et nøkternt rettslokale sendt et historisk budskap, nemlig at ingen i USA står over loven, heller ikke en tidligere president. Men dommen setter ikke punktum for den trusselen Donald Trump utgjør. I november avgjør velgerne fremtiden for landets demokrati.

Die Welt

Omsider tillater også den tyske regjeringen Ukraina å angripe russiske mål inne på russisk territorium. Innskrenkningen var absurd, og har tvunget landet til å kjempe med én hånd på ryggen i mer enn to år.

The Economist

Babyboomerne i Vesten er den rikeste generasjonen noensinne, men det synes ikke på pengebruken. De eldre snur på skillingen, motivert av en stadig lengre pensjonisttilværelse, muligheten for at de må betale for eldreomsorgen selv og ønsket om å overføre formue til sine barn.