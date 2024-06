Australia hever minstelønnen

Minstelønna vil dermed være på 24,1 australske dollar i timen, 168 kroner, fra 1. juli. Det betyr at en femdel av den australske arbeidsstokken, rundt 2,6 millioner mennesker, får 33 australske dollar ekstra i uka.

I sin årlige gjennomgang skriver Fair Work Commission, som fastsetter minstelønna, at de økte levekostnadene rammer dem som tjener minst, hardest, selv om prisveksten er langt lavere nå enn på samme tid i fjor.

I rapporten heter det imidlertid at det ikke «er passende nå å øke lønnssatsene med noe beløp betydelig over inflasjonsraten, primært fordi produktiviteten ikke er noe høyere enn det den var for fire år siden».

Økningen i konsumprisindeksen var i april på 3,6 prosent fra samme måned i fjor, det høyeste på fem måneder.

(NTB)