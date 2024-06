WSJ: – Øk forsvarsbudsjettet til 5 prosent

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Mens våre fiender er på fremmarsj har president Joe Bidens latt USAs forsvar forfalle. Det er hans største feilgrep. Mange republikanere, Donald Trump inkludert, har latt dette skje uten å protestere. Derfor er det grunn til å berømme senator Roger Wicker, som vil øke forsvarsbudsjettet til 5 prosent av BNP.

Financial Times

Sør-Afrika balanserer på en knivsegg. Etter et valg der regjeringspartiet ANC led et knusende valgnederlag, trenger partiet en koalisjonspartner for å styre. Avhengig av hvem de velger, vil landet enten ta fatt på gjenoppbyggingen eller bli det nye Venezuela.

Die Welt

Etter 30 år ved makten må ANC inngå i en koalisjon for å styre Sør-Afrika. Nå er det tid for at demokratene i Sør-Afrika går sammen. Hverken venstreradikale Economic Freedom Fighters eller eks-president Jacob Zuma med sitt parti bør få innflytelse.

Dagens Industri

Med tanke på situasjonen i deler av det offentlige helsevesenet, er det forståelig at det ropes på arbeidstidsforkortelse. Men for å redusere risikoen for fremtidige helsekonflikter, bør regioner omfavne den nye teknologien. Neste konflikt bør løses av AI.