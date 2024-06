Næringsministeren har kalt inn Kongsberg-toppene til møte

– Jeg kan ikke la meg presse til løsninger som er uheldige og skadelige for selskapet, sa Kongsberg Gruppens styreleder Eivind Reiten til Dagens Næringsliv torsdag i forrige uke.

Kommentaren kom til regjeringens nye retningslinjer for bonuser til ledende ansatte, som trådte i kraft i år. E24 skrev i forrige uke at Kongsberg Gruppen beholdt lederbonuser på opptil 50 prosent av grunnlønn. Det er dobbelt så høyt som bonus-taket i statens nye retningslinjer for lederlønn i statseide selskaper.

Dagens Næringsliv skriver mandag at Reiten og Kongsberg-sjef Geir Håøy klokken 17 i dag skal i møte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey Tenden i Nærings- og fiskeridepartementet sier at møtet er det første av flere Myrseth skal ha med styre og ledelse i statlig eide selskaper.

– Dette er nok uavhengig av debatten som har gått i mediene om lederlønn. Men jeg vil tro lederlønn blir ett av flere temaer, sier han.