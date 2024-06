Opptrapping av streiken onsdag kan ramme flytrafikken

– Det vil kunne få betydelige konsekvenser for aktiviteten og leveransen innen vær- og stormvarsel til flytrafikk, til militær trafikk og for aktiviteten ut til sokkelen, sier Ørjan Hjortland, som leder Unios streikekomité, til NRK.

Avinor sier til kanalen at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser opptrappingen vil få for driften.

Streiken startet 24. mai og ble trappet opp for tredje gang mandag. Åtte meteorologer fra Meteorologisk institutt ble da tatt ut i streik.

Hjortland forteller til E24 at opptrappingen onsdag omfatter i overkant av 160 Unio-medlemmer. I tillegg til meteorologene, trappes streiken opp for politiet på Gardermoen.

– Helt konkrete konsekvenser må politiet, og eventuelt luftfarten, svare for. Vi regner med at dette vil få store konsekvenser for reisende, sier han.

For første gang tas ansatte i Sokkeldirektoratet i Stavanger ut i streik dersom konflikten ikke er løst innen onsdag.

