Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere er opprørt over dommen mot Donald Trump. Det gjelder også Mitt Romney, Susan Collins, Mitch McConnell og andre som ellers kan styre sin begeistring for eks-presidenten. Grunnen er at de ser dommen som det den er: Misbruk av juridisk og politisk makt.

Financial Times

De seneste 15 årene har britisk økonomi minnet om et skip som flyter rundt på havet uten mål og mening. Landet mistet kursen under finanskrisen. Siden har kapteinen vært byttet et par ganger, og kursen er blitt feil, spesielt i forbindelse med Brexit. Nå må partiene formulere en realistisk vekststrategi.

Die Welt

I en ny biografi om venstresidepolitikeren Sahra Wagenknecht lengter forfatteren seg tilbake til skoleverket i det kommunistiske Øst-Tyskland. Det var et system som tvang elevene inn i et leninistisk tankesett.

Dagens Industri

I Sverige er det i gründerbedriftene den store veksten skjer. Én forklaring er skattene gradvis er blitt forbedret. Arveavgiften gjorde det vanskelig for familiebedrifter, og ble fjernet. Formuesskatten skapte problemer for eiere, og da den ble avskaffet begynte kapitalen å flytte hjem igjen.