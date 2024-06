Regjeringen med regler for økt innsyn i aksjeeierskap

– I dagens digitale samfunn burde det være enkelt å få informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper, sier næringsminister Myrseth i en uttalelse på regjeringens nettsider.

I dag er det lovpålagt for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper å føre oversikter over sine aksjeeiere i enten en aksjeeierbok eller i et aksjeeierregister hos en verdipapirsentral.

I forslaget til ny forskrift foreslås det at innsyn i større grad gis elektronisk og innen en til tre virkedager. Det foreslås at innsyn i aksjeeierboken og aksjeeierregisteret skal gis kostnadsfritt.

Stortinget har vedtatt at folk flest har rett til innsyn også i hvem som er eiere av aksjer der en forvalter står innført i aksjeeierregisteret i stedet for aksjeeieren. Denne bestemmelsen i allmennaksjeloven har ennå ikke trådt i kraft. De nye forslagene vil imidlertid medføre mulighet for innsyn i hvem som eier forvalterregistrerte aksjer.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som formelt sender forslagene til ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer på høring til 6. september.

(NTB)