FT: – Valget trenger ikke svekke Indias vekst

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etter tre år som president har Joe Biden oppdaget kaoset på grensen mot Mexico. Tirsdag kom en presidentordre som skal demme opp for flommen av migranter. Men det ligner mer på en taktisk politisk retrett enn et kraftfullt tiltak.

Financial Times

Verdens største demokrati har talt, og det med et annet utfall enn hva statsminister Narendra Modi hadde trodd og håpet på. Valget har gjort ham mer avhengig av koalisjonspartnere og opposisjonen. Men det trenger ikke svekke Indias vekst, tvert imot.

Die Welt

Det høyrenasjonalistiske partiet Alternativ for Tyskland raser nedover på meningsmålingene. En vesentlig del av partiets støttespillere er protestvelgere som vil sende et budskap til de etablerte partiene. Men de forstår også at partiet ikke evner å styre.

Dagens Industri

Uten å sende et eneste hangarskip har Europa bidratt til at den europeiske ideen har spredd seg. Da Russland satte stopp under demonstrasjonene i Kyiv i 2013, viste det seg at folk var villige til å dø for sin europeiske fremtid. Der er vi fremdeles, men i enda større skala.