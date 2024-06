EU-retten avgjorde på onsdag at McDonald's mister eneretten til å bruke merkenavnet «Big Mac» i produkter laget av fjærfe. Dommen faller etter en lang konflikt med den irske fastfoodkjeden Supermac's, melder Financial Times.

Dommen kommer etter at EUs immaterialrettskontor i 2019 trakk McDonald's registrering av varemerket «Big Mac». Da ble registreringen trukket med argumentet om at fastfoodkjeden ikke har vist nok genuin interesse for bruk av navnet i de fem årene forut før saken ble tatt for retten i 2017.

McDonald's beholder eneretten for bruk av «Big Mac» i markedsføringen av produkter laget av storfe.

Supermac's argumentasjon var at McDonald's brukte deres registrering av «Big Mac»-navnet til å hindre Supermac's ekspansjon inn i EU.

«Big Mac»-navnet ble registrert som McDonald's merkevare i 1996, men ifølge dommen fra 2019 mente EU-retten at kjeden ikke hadde vist nok interesse for bruk av navnet, og opphevet deres enerett.

Dommen på onsdag fulgte delvis den fra 2019, ved at den trakk McDonald's enerett til å bruke varemerket ved salg av kyllingvarianten av «Big Mac».

Dommen kan fortsatt ankes til EUs høyeste domstol, Domstolen.