I intervjuet med ABC News svarte Biden også ja på direkte spørsmål om han kommer til å godta utfallet av rettssaken, som begynte tidligere denne uka.

54 år gamle Hunter Biden er tiltalt for tre punkter og nekter straffskyld for alle: Ett for ulovlig oppbevaring av våpen, og to for å ha løyet om narkotikaforbruket sitt da han kjøpte et skytevåpen i 2018. Rettssaken går i Wilmington i familiens hjemstat Delaware.

Om han blir dømt for alle tre forhold risikerer han en fengselsstraff på inntil 25 år.

