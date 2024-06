Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Politikere i New York bør se opp. Et nytt børskonsern basert i Texas kan snart utfordre Nasdaq og New York Stock Exchange. Dermed utfordres New Yorks status som USA finanshovedstad, og med det børsenes krav på kvinner, minoriteter eller LGBTQ+-medlemmer i styret.

Financial Times

Det er nesten to år siden Den europeiske sentralbanken begynte å sette renten opp i denne syklusen. Siden pandemien har frykten vært at inflasjonen ville øke dersom rentenivået ikke var høyt nok. Torsdag kom det første rentekuttet, et pragmatisk og forebyggende grep.

Die Welt

Tidligere forbundskansler Gerhard Schröder har mistet sitt statsfinansierte kontor i Berlin. Det har først forbundsdagen og nå også domstolen bestemt. Beslutningen er forståelig, men det bør sies hva den egentlige grunnen er: At 80-åringen fortsatt er lobbyist for russisk gassindustri.

Dagens Industri

En ny dokumentar om Ace of Base forteller om en tid da Sverige var skeptisk til gründere og nyvinninger, både i kultur og næringsliv. Jantelov, lover og skattepålegg var effektive verktøy for å få bort nytenkerne. Det er ingen grunn til å gå tilbake dit.