Borgarting lagmannsrett har dømt en mann fra Østfold til fengsel i ett år og ti måneder for grovt bedrageri mot en avdød kvinne som var 94 år på det tidspunktet hun ble bedratt, går det frem av en pressemelding fra Økokrim fredag.

– Vi ser at svindlere gjerne benytter sosial manipulering i stor grad ved svindelforsøk og bedrageri. I dette tilfellet hadde mannen bygget en relasjon til kvinnen og gitt inntrykk av at han ville hjelpe henne. I stedet utnyttet han kvinnen på en utspekulert og kynisk måte. Saken er grov fordi kvinnen hadde stor tiltro til mannen og bedrageriet er rettet mot en sårbar, eldre kvinne, sier statsadvokat i Økokrim Anne Allum i en kommentar.

– Bedro kvinnen for 1,9 millioner

Den domfelte fikk i oppdrag å dra til USA for å hjelpe kvinnen med å få tilbake penger, som hun hadde tapt i et tidligere bedrageri.

Mannen fortalte at han reiste til USA en rekke ganger for å jobbe med å få tilbake pengene, til tross for at han brukte minimalt med tid på oppdraget. I realiteten førte den domfelte ifølge meldingen kvinnen bak lyset og bedro kvinnen for 1,9 millioner kroner.

Retten mener mannen reiste til USA for å pleie sin interesse for gamle biler, og at han tok USA-turene på fornærmedes regning. Reisene til USA gikk blant annet til kjøp og import av biler. Mannen tok med seg to gamle amerikanske biler hjem til Norge.

Opprettet falske salgsannonser

Østfold-mannen ble i tillegg dømt for syv mindre nettbedragerier utført i årene 2018-2020. Han opprettet falske annonser, som viste gravemaskiner og lastebiler til salgs.

Gjennom annonsen fikk han kontakt med mulige kjøpere, som ifølge meldingen betalte inn hele eller deler av kjøpesummen til domfeltes konto. Etter at beløpet var betalt, så de derimot ikke mer til pengene eller til gravemaskinen.

– Vi ser en omfattende økning i antall bedragerier. Nettbedragerier har blitt et alvorlig samfunnsproblem og det rammer i stor grad privatpersoner, sier Allum.