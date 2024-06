Ukraina søkte om medlemskap i unionen kort tid etter at Russland innledet sin fullskala invasjon av landet i februar 2022, og landet ble gitt kandidatstatus sammen med Moldova noen måneder senere. Året etter fulgte Georgia etter.

EU-kommisjonen presser på for å innlede formelle forhandlinger med de ukrainske og moldovske regjeringene denne måneden, og fredag vil den erklære at Ukraina nå oppfyller kriterier om blant annet korrupsjonstiltak og lobbyvirksomhet, skriver Financial Times . Tidligere har også Politico meldt at EU ville starte medlemskapssamtalene i juni, og at tjenestepersoner i EU har lagt press på Ungarn til å godta det neste skrittet i prosessen mot ukrainsk EU-medlemskap.

Avisa skriver også at Georgia, som nylig innførte en såkalt utenlandsk agent-lov etter advarsler fra EU og vestlige land, vil ikke få et slikt grønt lys fredag, når kommisjonen legger fram sine vurderinger.

