Misvisende «avsløring» av NRK

Debattinnlegg: Anniken Ramse, partner i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner

NRK slår stort opp at de nå kan avsløre at norske bedrifter slipper unna store skatteregninger. SV kaller avsløringene rystende, og flere skatteeksperter reagerer. Den såkalte «avsløringen» er mildt sagt misvisende, og bunner i en grunnleggende misoppfatning av hva selskapenes regnskaper egentlig viser.

For det første: Hva bedrifter har betalt i skatt i ett år, gir ikke noe fullstendig bilde – bedrifter kan få store fradrag ett år, men større skatteregning andre år. Videre kan en bedrift gjøre en stor investering i ett år, som kan gi dem fradrag i mange år fremover. Dette er nødvendige skatteregler for å sikre levedyktig næringsliv i Norge.

Istedenfor å forsøke å svartmale norske bedrifters skattemoral, bør bedriftene heller heies frem som det de faktisk er, nemlig viktige bidragsytere til den norske velferdsstaten!

La oss ta noen eksempler på hvorfor NRKs avsløring ikke er nettopp det:

Regnskapsprinsipper

NRK har sett på bedriftenes offisielle regnskaper og sammenlignet dette med hva selskapene har innbetalt i skatt i samme år. NRK glemmer imidlertid å ta høyde for at ulike selskaper kan benytte ulike regnskapsprinsipper i sine regnskaper uten at dette hverken påvirker, eller bør påvirke, hva selskapene betaler i skatt.

Bruker ett selskap internasjonale regnskapsprinsipper, vil dette skape et annet regnskapsmessig overskudd enn i et annet selskap som bruker norske regnskapsprinsipper. Har en eiendom steget i verdi, vil et regnskap til ett selskap vise et overskudd, mens det for et annet selskap ikke vises før eiendommen selges. Ingen av disse selskapene betaler noe skatt på gevinsten før eiendommen eventuelt selges. Uten at vi kjenner Tollefsens regnskapsprinsipper i detalj, vil dette typisk være årsaken til at regnskapet viser store overskudd på eiendomsinvesteringer uten at det medfører noen skattbar inntekt.

Det er altså ingen sammenheng mellom en virksomhets regnskapsmessige overskudd og selskapets skattemessige overskudd.