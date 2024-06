The Economist: – Trump 2 vil true USAs økonomi

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden holdt en god tale i Normandie på torsdag. Men betydningen av en tale handler ikke bare om ordvalg. Når en amerikansk president taler, har makten bak ordene minst like stor betydning. Det kan være farlig å love kamp for demokratiet uten makt, evne og vilje til å stå ved løftene.

Financial Times

Gode nyheter strømmer fra verdens kreftlaboratorier. Forskere rapporterer oppmuntrende resultater fra kliniske studier for en rekke nye behandlinger, inkludert individualiserte kreftvaksiner. Disse gjennombruddene viser verdien av å finansiere forskning.

Die Welt

Joe Bidens fredsplan for Gaza blir fremstilt som både sjarmerende og velmenende. Men den oppfyller ikke behovene til innbyggerne på Gaza, og heller ikke Israels krav på sikkerhet. I virkeligheten er siktemålet med planen å få Biden gjenvalgt i november.

The Economist

Når Donald Trump stiller til valg i november, er det med støtte fra en rekke milliardærer. Mange av dem ser det som fordelaktig at Trump vinner. Men et Trump 2-styre er en trussel mot amerikansk økonomi. Økte tollsatser og skattekutt uten inndekning øker faren for en inflasjonsspiral.