WSJ: – Mediene manipuleres i Gaza-krigen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hamas startet krigen med en massakre, tok sivile som gisler og gjemte dem i et tett befolket område, fullt av sivile. Da Israel kom for å befri dem lørdag, svarte Hamas med tung ild. Likevel fordømmes Israel, mens Hamas går fri hver gang, og mediene blir manipulert til å spille med.

Financial Times

De seneste årene har ESG vært en solid kilde til kapital for mange investeringsfond. Men nå går trenden motsatt vei. Så langt i år er 40 milliarder dollar trukket ut. Det handler dels om manglende avkastning, men også om at merkelappen ikke lenger fungerer som markedsføringsverktøy.

Die Welt

I Gaza-krigen spiller Hamas på hele repertoaret av Vestens følelser, og det med gigantisk suksess. Uansett hva Israel gjør, havner landet på tiltalebenken. Det ser vi senest med befrielsen av fire gisler fra terrorgruppens fangenskap.

Dagens Industri

Etter EU-valget vil Giorgia Meloni og hennes parti Italias brødre få en nøkkelrolle. Selv om man ikke er enig i alt partiet står for, må man innse at Italia er et viktig EU-land som må holdes i kjernen av samarbeidet.