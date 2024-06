WSJ: – Velgerne forlater venstresiden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Mange er opptatt av hvorfor europeiske velgere går mot høyre. Men det er minst like interessant hvorfor velgerne forlater venstresiden. I Europa-valget på søndag var De grønne Tysklands klare valgtaper. Det viser at oppslutningen om klimapolitikken har surnet veldig. Det bør tilhengere av grønn agenda merke seg, både i Europa og i USA.

Financial Times

Emmanuel Macron vil ta et oppgjør med ytre høyre i Frankrike, og har utlyst parlamentsvalg om en måned. Det er et veddemål med usedvanlig høye odds. Tanken er å bryte de franske velgernes illusjoner om ytre høyre. Med dagens oppslutningsnivå ligger Marine Le Pen an til å få reell makt.

Die Welt

På den internasjonale scenen fremstår Giorgia Meloni som moderat og kompromissvillig, så Brussel forhandler gjerne med henne. Men den italienske statsministeren har også en annen side, og den vises ikke i utlandet.

Dagens Industri

I Europa-valget ble det kraftig valgseier for Alternativ for Tyskland og for Nasjonal Samling i Frankrike. Både av politiske og økonomiske grunner er det urovekkende at høyreekstreme partier har vunnet så stor oppslutning.