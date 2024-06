Musk truer Tesla-aksjonærene om de ikke innvilger lønnspakke – Norge stemmer nei

Selv om Norge stemmer nei kan de indirekte være med på å innføre pakken. Oljefondet har stemt ja til å endre Teslas juridiske adresse fra Delaware til Texas.

Grepet blir ansett som et mulig juridisk krumspring for å komme seg unna dommen i Delaware, hvilket muliggjør en realisering av Musks gigantiske lønnspakke. Tesla har riktignok uttalt at de ikke ønsker å bytte adresse.

Skulle imidlertid Texas bli selskapets juridiske hjem, og selskapets advokater får papirarbeidet i orden fort nok, kan dette så tvil om dommen i Delaware. Da vil gjeninnføringen av Musks lønnspakke muligens bli en sak for en Texas-domstol istedenfor.

Intens lobbykampanje

Til tross for at flere investorer, oljefondet inkludert, har gått ut mot den heftige lønnsutbetalingen, har Tesla drevet en intens lobbykampanje for at eierne skal stemme ja.

– Bare to dager igjen til å beskytte og sikre vekst i din investering i $TSLA ved å stemme for gjeninnføring av lønnspakken fra 2018, skrev selskapet på X/Twitter tirsdag.

Selskapet påstår at lønnspakken vedtatt i 2018 har gitt Musk insentiv til å skape verdier for over 735 milliarder dollar for aksjeeierne.

– Fordi Delaware-domstolen trakk avgjørelsen din i tvil, har ikke Elon fått betalt for noe av sitt arbeid for Tesla de siste seks årene, som har bidratt til å generere betydelig vekst og aksjonærverdi. Det slår oss og de mange aksjonærene som vi allerede har hørt fra som grunnleggende urettferdig, og i strid med viljen til aksjonærene som stemte for det, skriver styremedlem Denholm i et brev til aksjeeierne.

Musk eier kun 13 prosent av Tesla-aksjene, etter at han solgte en stor del av sin andel for å kjøpe Twitter, nå kjent som X. Tesla-sjefen har bedt Tesla om en 25 prosents eierandel. Skulle han ikke få det, har han sagt at han ønsker å lage andre produkter, utenfor selskapet.

Torsdagens avgjørelse kan bli et veiskille for Musk og Tesla. Men skulle lønnspakken bli godkjent er det heller ikke da sikkert at en av verdens rikeste menn blir enda rikere. Det avhenger helt av om advokatene hans klarer å få den gjennom rettsvesenet, enten i Delaware eller i Texas.

