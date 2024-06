Bill Gates vil revolusjonere el-produksjonen med atomkraft

Gates har i mange år sagt at han vil satse på utvikling av «terrakraft», atomreaktorer som kan bruke avfall fra dagens atomkraftverk som brensel. Nå har han tatt det første spadetaket for prosjektet, som styreleder i selskapet TerraPower. Gates var på plass i byen Kemmerer i den amerikanske delstaten Wyoming, der selskapet har søkt om byggetillatelse for en avansert atomreaktor som bruker natrium, ikke vann til kjøling.

Arbeidet som startet denne uka, skal gjøre stedet klart slik at TerraPower kan bygge reaktoren så raskt som mulig hvis tillatelsen kommer.

Gates mener at det nye og avanserte kraftverket «vil bringe fremtiden til USA». I dag er det Russland som er ledende innen utvikling av natriumkjølte reaktorer.

Trenger mer ren energi

– Stort sett alt vi gjør drives av elektrisitet. For å nå både våre økonomiske mål og våre mål om å redusere klimagasser, trenger vi mer av den rene energien, ikke mindre, understreket han.

Det er Nuclear Regulatory Commission, et uavhengig byrå opprettet av den amerikanske kongressen i 1974 for å sikre sikker bruk av radioaktive materialer til sivile formål, som må godkjenne prosjektet. Hvis det blir godkjent, vil TerraPower kunne operere som et kommersielt atomkraftverk.

Stedet der kraftverket skal bygges ligger i nærheten kraftverket PacifiCorps Naughton Power Plant, som skal slutte å brenne kull i 2026 og naturgass et tiår senere, ifølge kraftselskapet.

Atomreaktorer slipper ikke ut klimagasser, og PacifiCorp planlegger å få karbonfri kraft fra reaktoren og vurderer hvor mye atomkraft de skal inkludere i sin langsiktige planlegging.

– Må gå over til ny teknologi

De nye og mer avanserte reaktorene bruker vanligvis et annet kjølemiddel enn vann og opererer ved lavere trykk og høyere temperaturer. Slik teknologi har eksistert i flere tiår, men USA har fortsatt å bygge de store, konvensjonelle vannkjølte kommersielle reaktorene.

– Det er på tide å gå over til avansert atomteknologi som bruker den nyeste datamodelleringen og fysikken for å drive et anlegg som er billigere, enda sikrere og mer effektivt, mener Chris Levesque, TerraPowers president og administrerende direktør.

Levesque mener det har vært lite innovasjon i atomkraft-bransjen til nå.

– Man har på en måte bare gjentatt tidligere prestasjoner og ikke gått videre. Det har vært bra for påliteligheten, men med kravene om strøm de kommende tiårene trenger man å gå videre, sier Levesque.

Store summer

En kraftleverandør i Georgia fullførte nylig byggingen av to amerikanske reaktorer med en kostnad på nesten 35 milliarder dollar. Prislappen for utvidelsen av kjernekraftverket Vogtle fra to til fire store reaktorer har hatt en kostnadsoverskridelse på 11 milliarder dollar.