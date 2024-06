Ny sykelønnsordning skal ikke bli dyrere for bedriftene

Debattinnlegg: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

Konsernsjef i Medco dinHMS, Pål Lillebø, har rett når han i Finansavisen 11. juni peker på utfordringer knyttet til ny innretning av sykelønnsordning. Jeg kan forsikre om at NHO er bevisst de mange dilemmaene som lurer.

En forskyvning av arbeidsgivers finansieringsansvar ved sykemelding fra korttids- til langtidsfravær må svare på tre behov: Det må ikke bli dyrere for bedriftene. Det må ikke bli til hinder for inkludering. Og det må få ned det økende sykefraværet.

Om det lar seg gjøre, vet vi ikke med sikkerhet ennå. Derfor vil vi utrede og kvalitetssikre dette forslaget videre. Først når vi har et klarere bilde av konsekvensene, kan vi gjøre oss opp en endelig mening om ny innretning av sykelønnsordning.

Å innføre karensdag, som Lillebø tar til orde for i sitt innlegg, er også et legitimt innspill. Her er det riktignok også en rekke dilemmaer, som økt risiko for at flere drar på jobb når de er syke og stor fordel for arbeidstakere med hjemmekontormulighet. Erfaringen fra land som Sverige og Frankrike viser at innføring av karensdag ikke hadde den effekten man ønsket.

Men større takhøyde i sykefraværsdebatten er viktig. Snart skal partene forhandle om ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA), og med siste tidens signaler kan vi diskutere sykelønn på en annen måte enn tidligere. Da er det også naturlig å drøfte hvordan vi kan få til bedre samhandling og koordinering mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder, bedriftshelsetjeneste og Nav i sykefraværsoppfølgingen.

Det er bra. For skal vi snu det økende sykefraværet, må vi våge å snu hver stein.

Nina Melsom

Direktør for arbeidsliv i NHO