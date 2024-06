Departementets talsperson Maria Zakharova sier torsdag at forsøk på å ta avkastningen fra de fryste midlene er kriminelt. Hun sier det vil føre til et svar fra russisk hold som «vil være svært smertefullt for EU».

Tidligere torsdag opplyste kilder til nyhetsbyrået DPA at G7-landene var enige om å gi Ukraina et lån på 50 milliarder dollar med sikkerhet i avkastningen fra 300 milliarder euro i fryste midler fra den russiske sentralbanken.

Onsdag opplyste en ikke-navngitt fransk kilde det samme. Kilden sa likevel at tekniske detaljer gjensto, detaljer det altså så ut til at lederne ble enige om torsdag.

Toppmøtet mellom lederne i Italia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Japan, Canada og USA startet torsdag på luksushotellet Borgo Egnazia i Italia. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var også til stede som gjest. Det samme var EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel.

– En stor del av møtet vil bli viet til Ukraina, vårt forsvar og vår økonomiske motstandskraft. Vi forventer viktige beslutninger i dag, skrev Zelenskyj på Telegram før møtet.

Zelenskyj sa også at han skulle signere sikkerhetsavtaler med USA og Japan på toppmøtet.

(©NTB)