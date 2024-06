92 land deltar på toppmøte om fred i Ukraina

Blant dem er Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som håper konferansen vil bidra til å stake ut en vei mot fred.

– Dette er et uvanlig møte i en veldig alvorlig tid, sa Støre til NTB før avreisen til Sveits lørdag.

Ukraina har tatt initiativ til konferansen, og president Volodymyr Zelenskyj deltar på konferansen. Det gjør også Storbritannias statsminister Rishi Sunak, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Det vil bli skrevet historie på dette toppmøtet, uttalte Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram lørdag. Meldingen ble lagt ut idet han tok imot presidenter og statsministre som ankom møtet i Sveits, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– En diplomatisk spire

– Dette er en diplomatisk spire som vi vanner slik at den kan gro, sa Scholz i et intervju med TV-kanalen ZDF lørdag morgen.

Tilsynelatende forsøkte han å dempe forventningene til toppmøtet i Sveits. Russland, som forsøker å erobre store deler av Ukraina, deltar ikke på møtet – og det gjør heller ikke Kina, som er Russlands viktigste økonomiske støttespiller.

Dagen før toppmøtet skulle begynne, erklærte Vladimir Putin at Ukraina må gi fra seg fire regioner og droppe håpet om Nato-medlemskap hvis krigen skal ta slutt.

Dette ble raskt avvist både av Ukraina og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Japan, India og Brasil

– Det vi trenger, er ikke en diktert fred, men en rettferdig fred som tar hensyn til Ukrainas territorielle integritet og suverenitet, sa Olaf Scholz før han lørdag skulle rise fra G7-toppmøtet i Italia til Sveits.

I tillegg til de vestlige stats- og regjeringssjefene stiller Japan med statsminister Fumio Kishida.

Mange andre ikke-vestlige land deltar også, men mange er representert på lavere nivå. Blant disse er stormaktene India og Brasil.

Ifølge Støre vil atomsikkerhet, matsikkerhet og retur av deporterte barn, andre sivile og krigsfanger være viktige temaer på møtet i Sveits. Fra norsk side er vil særlig utfordringen med å få sivile ukrainere tilbake fra russisk fangenskap bli tatt opp.

Harris lover mer støtte

USAs president Joe Biden har deltatt på G7-toppmøtet i Italia, men han vil ikke være til stede på Ukraina-konferansen. I stedet reiser han tilbake til hjemlandet for å delta på et arrangement i Hollywood for å samle inn penger til sin valgkamp.

Trolig er dette en skuffelse for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som i forrige måned sa at Putin ville applaudere hvis ikke Biden var til stede i Sveits.

På Ukraina-toppmøtet vil USA være representert med visepresident Kamela Harris. Hun lovet lørdag nye midler i støtte til Ukraina, blant annet minst 500 millioner dollar til landets energiforsyning.