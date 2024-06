FT: – Faren for overbelastning er reell

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etter to år har ledere i Vesten endelig omsider tatt beslag i den russiske statens aktiva i utlandet. Tanken er at midlene skal finansiere Ukrainas motstandskrig, men den vestlige planen går ikke langt nok.

Financial Times

Millioner av seere følger med på herrenes EM i fotball. Men utenfor banen pågår en annen kamp mellom arrangører og utøvere. FIFA, fotballens styrende organ, vil pakke flere kamper inn i en allerede full kalender. Faren for overbelastning blant spillerne er reell. Det gjelder også for fansen.

Die Welt

Høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland gjorde et brakvalg i Øst-Tyskland, i områdene som tidligere utgjorde DDR. Denne kjensgjerningen utfordrer den indre enheten som det blir snakket høystemt om i festtaler. Realiteten er at Tyskland fortsatt består av to separate samfunn.

The Economist

Bestselgerlister for bøker kan ha stor verdi. Du ser hva andre leser, og da kan du forstå bedre hvordan de tenker. Men listene er ment å reflektere salg, ikke politisk ideologi. Dersom The New York Times ekskluderer høyreorientert forfattere fra listene, bør avisen opplyse om det.