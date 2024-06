Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det går lang tid mellom de gode nyhetene fra politikken, men innimellom kommer det glimt av håp. En komité i Senatet vil styrke forsvarsbudsjettet med 25 milliarder dollar. Det bør starte en debatt om den langvarige svekkelsen av USA forsvar.

Financial Times

Aksjonærene i Tesla har satset like mye på Elon Musk som på selskapet. Nå ser det ut til at gründeren får sin omstridte lønnspakke på 54 milliarder dollar. Faren er at Tesla-oppgjøret setter presedens. Resultatet kan bli enorme utbetalinger til ledere i andre selskaper, underskrevet av lydige styrer.

Die Welt

Når Palestina-demonstranter roper «From the river to the sea», er det ingen tvil om hva slagordet betyr. Det betyr et jødefritt område fra Jordan-elva til Middelhavet. Hvordan dette vil se ut i praksis, viste Hamas med sitt terrorangrep 7. oktober.

Dagens Industri

Opposisjonspartier kan stå på sidelinjen og kritisere de styrende. Å sitte med ansvaret er noe annet. I Frankrike kan nok effektene av et kommende parlamentsvalg merkes på kort sikt, men samtidig synker risikoen for at Marine Le Pen vinner presidentvalget i 2027.