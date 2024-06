Rekordår for Åge Aleksandersen

Trønderrockeren Åge Aleksandersen er i innspurten av sin karriere, der musikeren sikter mot å avholde sin siste avslutningskonsert 6. september neste år – etter en rekke ekstra oppsetninger grunnet enorm etterspørsel.

Det er sannsynligvis ikke av pengemessige behov at den folkekjære musikeren gir seg, for Aleksandersen-familien håver inn som aldri før. Etter et knallsterkt år i 2022 ble 2023 et rekordår for Tekst og Musikk AS, som forvalter Aleksandersens musikk og forretninger.

Rekordinntekter

I fjor endte selskapet med en omsetning på 25,4 millioner kroner, opp fra 18,9 millioner året før, ifølge den rykende ferske årsrapporten.

Resultatet før skatt endte på 5,7 millioner kroner, opp fra 5,3 millioner i året før.

Det er også før effekten fra salgene knyttet til avskjedskonsertene, som først kom for salg tidlig i 2024. Det er derfor ikke urimelig å anta at også 2024-tallene blir sterke.

Som følge av den sterke bunnlinjen tar selskapet ut 5 millioner kroner i utbytte, 300.000 mindre enn i 2022. I 2023 er imidlertid hele utbyttet under ordinært utbytte, mens det i 2022 var fordelt på 3,3 millioner i ordinært utbytte og 2 millioner i tilleggsutbytte.

Tekst og Musikk AS (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 25,4 18,9 Driftsresultat 5,7 5,3 Resultat før skatt 5,7 5,3 Resultat etter skatt 4,4 4,1

Overført til kona

Styret ledes av eldstesønn Tom Aleksander. Kona Torill sitter også i styret, mens Åge er oppført som varamedlem.

I en VG-artikkel i 2022 omtalte avisen at Åge Aleksandersen i sin første ektepakt fra 1992 med Torill sa fra seg rettighetene til musikken til kona.

«Årsaken var at Åge Aleksandersen var i ferd med å gå konkurs, og hus og hjem og sangene hans var i fare for å bli tatt fra ham og solgt. Det ble gjort for å redde økonomien,» sa manager Tor Evensen til Dagbladet i 2008.

I 2021 ble ektepakten oppdatert for første gang på ti år, til å erklære fullt særeie der alle eiendeler unntas fra deling når ekteskapet opphører.