Norwegian-pilotene stemte ned lønnstilbud – skal stemme over nytt tilbud

Uravstemningen ble avholdt fredag, og mandag morgen var resultatet klart: Tilbudet ble stemt ned. Det opplyser riksmekler Mats Ruland til Dagens Næringsliv.

Lønnstilbudet de stemte over, ble Parat og NHO luftfart enige etter mekling på overtid 1. juni.

I helgen har så partene møttes på nytt, og et nytt tilbud er allerede lagt på bordet, opplyser Norwegian.

– Vi er glade for at vi er kommet fram til en ny løsning som støttes av NPU-styret. Nå ser vi fram til at avtalen skal bli stemt over og at vi kan ta fatt på sommertrafikken som er så viktig for både oss og kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman.

Pilotene og medlemmene i fagforeningen Norwegian Pilot Union skal nå vurdere det andre tilbudet, og stemme innen 21. juni.

(NTB)