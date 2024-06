– For hvert halve prosentpoeng renten settes ned, så vil man få rundt 10.000 kroner mindre i utgifter på et boliglån på 3,5 millioner. Og det er det mange som har, sa statsministeren da han holdt sin halvårlige pressekonferanse tirsdag formiddag.

Han poengterte foran et samlet pressekorps at inflasjonen faller for femte måneden på råd og skal videre ned, samtidig stiger lønningene markant, noe som vil gi reallønnsvekst i år.

Når rentene etter hvert skal følge prisveksten nedover, vil det bidra til at en tiårig utvikling med svak eller ingen reallønnsvekst snus, ifølge statsministeren.

– Jeg er glad for å si til arbeidsfolk, familier, studenter, pensjonister og hele Norge at nå skjer det: Folk får bedre råd i år, sa han.

– Arbeid og lønn må få økt verdi. Det er negativt for samfunnet hvis verdien av arbeid faller fra et år til et annet, poengterte Støre som venter økt aktivitet og vekst i økonomien framover.

– Vi lever av hverandres arbeid i dette landet. Vi er avhengig av at vi har høy deltakelse. Og nå skapes det store verdier i Norge. Næringsliv setter investeringsrekorder. De har overskuddsrekord og de har eksportrekord, sa Støre.

(NTB)