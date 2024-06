Stortingsrepresentantene øker trolig lønna med 5,2 prosent

Forslaget som Stortinget skal stemme over torsdag går ut på en lønnsøkning på 5,2 prosent, eller 63.810 kroner, skriver Nettavisen.

Den nye lønna til statsministeren blir liggende på 2,057 millioner kroner, statsråder får lønn på 1,671 millioner kroner, og menige stortingsrepresentanter på 1,171 millioner kroner.

Stortinget setter oppgaven med å bestemme egen lønn til et såkalt Godtgjøringsutvalg. De la også fram to mer moderate alternativer, men de ble lagt vekk.

Prinsippet man jobber ut ifra er at lønn i seg selv ikke bør være en avgjørende motivasjon, men samtidig skal den være høy nok til at det ikke hindrer en «bred og god rekruttering til ombudene som folkevalgte, eller at det sås tvil om de folkevalgtes uavhengighet» – altså skal alle kunne være folkevalgte uavhengig av økonomisk bakgrunn, skriver Stortinget.

Ikke alle partiene er enige om dette. SV og Rødt er særlige motstandere av høye lønninger for de folkevalgte.

– Vi skal være folkets representanter, og da kan vi ikke tilhøre en lønnsadel, sier SVs Ingrid Fiskaa.

– Tilliten til demokratiet har virkelig fått kjørt seg de siste årene. Da må vi kutte i de rause millionlønningene til toppolitikerne. Det er synd at stortingsflertallet heller slår ring om egne privilegier, sier Rødts Marie Sneve Martinussen.

(NTB)