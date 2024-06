Støre: KI sprenger alle grenser for strømforbruk

– Denne typen energisløsing betyr mer ødelagt natur, dårligere energisikkerhet og økte klimagassutslipp, sa MDGs Une Bastholm om datasentre som utvinner kryptovaluta.

Havvind for framtiden

Da Støre tirsdag møtte pressen for å oppsummere det siste halvåret, valgte han å framheve behovet for storstilt utbygging av havvind for at Norge skal sikre seg nok elektrisk kraft for framtiden. Han smykket seg med at regjeringen i vår har greid å gjennomføre den første vellykkede havvindauksjonen på norsk sokkel.

Ambisjonen er at Norge om 15 år produserer like mye strøm fra havvind som det som kommer fra vannkraften i dag. Det vil i så fall være snakk om svært mange vindturbiner.

Dersom det skal være flytende havvindturbiner med en kapasitet på 8 megawatt (MW) lik de elleve som Equinor har bygget på Hywind Tampen, trenger Norge 4232 slike turbiner plassert utenfor kysten for å tangere dagens kapasitet av vannkraft.

– Skjermen skal ikke stjele barndommen

Samtidig som Norge styrer mot energiknapphet og regjeringen er bekymret for kraftbehovet til kunstig intelligens, vil de også at barna skal skånes for overdreven påvirkning fra sosiale medier og KI.

Regjeringen og Arbeiderpartiet vil at barn skal bruke mer penn og papir i skolen, sa statsministeren da han oppsummerte halvåret. Han vil at skjermen skal mer i skuffen og sier at regjeringen er i gang med et arbeid om regler for barn og unges bruk av sosiale medier.

– Skjermene skal ikke stjele barndommen fra barna våre, sa statsministeren.

– Jeg vil beskytte dem. Jeg tror vi står midt oppe i et stort eksperiment om hva dette betyr for unge mennesker. Det gjelder psykisk helse, trivsel, sosial deltakelse, inkludering. Men vi kan ikke avoppfinne den teknologien. Det gir oss store muligheter. Men vi kan heller ikke overlate unge mennesker til en teknologi som går inn og dominerer livene deres, utdyper Støre til NTB.

Han la til at det er et stort politisk ansvar å lage rammer og politikk for den nye teknologien som er kommet og kommer.

(NTB)