Etterlatte krever massiv bot og straffesak mot Boeing

I tillegg ønsker de etterlatte at det amerikanske justisdepartementet skal straffeforfølge selskapet.

– Fordi Boeings forbrytelse er den dødeligste bedriftskriminaliteten i USAs historie, er en maksimal bot på mer enn 24 milliarder dollar juridisk berettiget og helt klart passende, skriver advokat Paul Cassel, som representerer 15 familier, til justisdepartementet.

Justisdepartementet mener at Boeing brøt en forliksavtale som skulle beskytte selskapet mot juridiske skritt etter ulykkene med flytypen 737 Max 8 i Indonesia og Etiopia i henholdsvis 2018 og 2019. Totalt 346 mennesker døde i ulykkene, deriblant en norsk kvinne.

Boeing mener imidlertid at de ikke brøt avtalen.

Det angivelige bruddet betyr at justisdepartementet kan gå til straffesak mot selskapet.

– Tiltale bør forfølges

Føderale påtalemyndigheter har fram til 7. juli på seg til å informere en dommer i Texas om de ønsker å åpne straffesak mot Boeing.

Richard Blumenthal, som leder Senatets underkomité for etterforskning og holdt en høring med Boeing-sjef Dave Calhoun i går, mener påtalemyndigheten bør gå til sak.

– Det er nesten overveldende bevis etter mitt syn som tidligere aktor, for at tiltale bør forfølges, skriver han i et brev til justisdepartementet.

I tirsdagens høring i Senatet beklaget Boeing-sjef Dave Calhoun til de etterlatte etter flystyrtene.

– Jeg beklager for den sorgen vi har forårsaket, sa han.

Flere toppledere har gått av

Boeing har vært i hardt vær den siste tiden etter en rekke episoder med deres fly.

Tidligere i år løsnet et dørpanel fra et 737 Max 9-fly som var i lufta. Flyet måtte nødlande med et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket at bolter som skulle holde panelet på plass, manglet etter at flyet var blitt reparert.

Siden hendelsen har det vært store endringer i selskapets ledelse. Blant annet har tre toppledere gått av.

Amerikanske flymyndigheter har også iverksatt omfattende granskninger etter de siste hendelsene. I vår ble det gitt ordre om en undersøkelse av arbeidet ved en av Boeings fabrikker ved Seattle.