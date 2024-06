Kristian Berg Harpviken blir ny Nobel-direktør

Njølstad har vært Nobelinstituttets direktør i ti år, siden 2015. Nå får han en etterfølger med lang erfaring innen fredsarbeid og forskning.

– Jeg har arbeidet med fred hele livet, så for meg er dette drømmejobben, sier Harpviken i en pressemelding fra Nobelinstituttet.

Harpviken er spesielt kjent for sin kompetanse på Afghanistan. 62-åringen har blant annet ledet norske Afghanistankomiteens landkontor. Han har siden 1993 vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (Prio), hvor han var direktør fra 2009 til 2017.

Nobelinstituttet er sekretariatet for Nobelkomiteen, som siden 1901 har delt ut Nobels fredspris. Instituttets direktør er også sekretær for Nobelkomiteen og deltar på alle møtene der – et arbeid Harpviken ser på som særdeles viktig:

– Nobels fredspris er verdens viktigste pris, og i en verden med økende konfliktnivå, er prisen viktigere enn noensinne, sier han i pressemeldingen.

Nobelkomiteens leder Jørgen Watne Frydnes er svært glad for den nye direktøren.

– At Nobelinstituttet får en ny direktør av et slikt format, med en betydelig erfaring og faglig kompetanse, er vi svært fornøyd med, sier han.