Støre har invitert Finlands president Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson til Nordland som nybakte Nato-medlemmer. Han ønsker å løfte spørsmålet om felles sikkerhet i nordområdene opp på et politisk nivå, sier han til NTB.

– Hva betyr dette for en samordning mellom forsvarene, med Norges havperspektiv og Finlands og Sveriges innlandsperspektiv, hva betyr det for sivil infrastruktur som veier og jernbane for å kunne være til nytte for hverandre, spør Støre.

Han understreket at forsvarskolleger allerede snakker mye om disse temaene, men at det er viktig for ham å løfte det opp på et politisk nivå.

Venter hjelp fra havet

Støre mønstret onsdag kveld på Kystvaktskipet KV Svalbard i Bodø havn sammen med den finske presidenten og den svenske statsministeren.

– I en krise forventer vi at hovedhjelpen skal komme fra havet, og vi planlegger for det, sa Støre til pressen om bord på skipet.

– Vi trenger en felles forståelse for hvordan vi bevarer fred, stabilitet, ordning och reda i dette området.

De tre ankom alle Bodø torsdag kveld. Det er første gang de møtes som trio etter at Sverige og Finland ble medlemmer i Nato. Nå skal de planlegge framtidens forsvarssamarbeid i nord. Arbeidet startet med en arbeidsmiddag i skipets hangar.

Trioen fikk også en omvisning på fartøyet.

Washington neste

Toppsamlingen går over to dager. Torsdag skal de igjen på sjøen – på en RIB-tur til Saltstraumen, en av verdens sterkeste malstrømmer. De skal også få en hemmelig forsvarsbrief inne på Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Møtet i Bodø finner sted bare tre uker før Nato-toppmøtet i Washington, hvor Norge altså har to nye naboland som samarbeidspartnere.

– Jeg er glad for at vi har dette møtet før vi reiser til Washington, der ett av temaene jo er kommandostruktur.

Valget av Bodø som møtested er ikke tilfeldig – nærheten til havet, men samtidig ikke langt unna Sverige, og med Forsvarets operative hovedkvarter i byen.

– Vi står sterkere når våre naboer kjenner til realitetene, og de skal få en veldig god innføring i løpet av de neste 24 timene, lovet Støre, som altså fortsetter møtet utover onsdag kveld og torsdag.

