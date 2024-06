Etter at et føderalt ankeutvalg avviste Bannons søknad, må han starte soningen av den fire måneder lange dommen 1. juli.

Bannon er dømt for ringeakt for Kongressen etter at han nektet å møte til en høring han var innkalt til om stormingen av Kongressen i januar 2021.

Advokatene hans ba ankeutvalget la Bannon fortsatt være på frifot, mens han kjemper for å få omgjort dommen. Den akter han å ta helt til høyesterett om nødvendig.

Dommen omfatter også at Bannon nektet å legge fram dokumenter knyttet til hans innblanding i Trumps forsøk på å undergrave eller endre valgresultatet etter at Joe Biden vant i november 2020.

(©NTB)