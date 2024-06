Saken oppdateres.

– Vi er glade for at vi kom fram til en enighet som begge parter kan leve med, og at vi kan unngå en streik slik at folk kan se fram til å komme seg på ferie som planlagt, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart til NTB.

Partene hadde opprinnelig frist til midnatt natt til fredag med å komme til enighet i meklingen hos Riksmekleren. Etter mekling nærmere åtte timer på overtid er det klart at partene har kommet til enighet.

På forhånd hadde Norsk Flyteknikerorganisasjon varslet plassoppsigelse for 30 flyteknikere fordelt på ti hver i SAS, Norwegian og Widerøe. Disse hadde dermed blitt tatt ut i streik hvis det ikke hadde blitt en enighet.

Lahnstein vil foreløpig ikke si noe om rammen for oppgjøret partene har blitt enige om.

– Dette er en løsning som ikke utfordrer frontfaget. Det er vi glade for, sier han.

– Vi mener at her har begge parter opptrådt ryddig og ansvarlig, legger han til.