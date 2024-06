WSJ: – Skatt vil stå på dagsorden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Er det ett tema som vil stå på dagsorden i årets valg, så er det skatt. Joe Biden vil gjenta argumentet om at skattene ikke vil øke for dem som tjener mindre enn 400.000 dollar. Men erfaring viser at Demokratene gjerne øker skattene både for middelklassen og de velstående.

Financial Times

Kriger er dyre, og Russlands invasjon har kostet Ukraina milliarder av dollar. Landet hadde en kompleks gjeldssituasjon før krigen. Den må landet håndtere i tillegg til å finansiere dagens behov. Også private långivere må nå vise hensyn.

Die Welt

En kreftstudie fra Mainz-baserte Biontech er blitt stanset etter flere dødsfall. Det er helt normalt at pasienter dør i løpet av en klinisk studie, men reaksjonen fra Biontech irriterer. I stedet for å opplyse, holdes informasjon hemmelig.

Dagens Industri

En enkelt næringsdrivende kan gjøre mye for å bryte den destruktive bølgen av kriminalitet. Jonas Berg driver en Ica Maxi-butikk i belastede Södertälje. Strategien er å utelukkende ansette lokalt, ta inn 80 praktikanter i året, alltid si ja til sponsing av idrettslag og å støtte skoler og kirker.