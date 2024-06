EU ga grønt lys til militærstøtte til Ukraina finansiert via russiske midler

EUs utenrikssjef Josep Borrell bekreftet mandag kveld at utenriksministrene i EU har gitt grønt lys til en militær støttepakke som for første gang finansieres via fryste midler.

Pakken er på 1,4 milliarder euro som hentes fra avkastningen til den russiske sentralbankens fryste midler i EU. 90 prosent av pengene skal finansiere militærhjelp, mens resten skal gå direkte til Ukraina som pengestøtte.

Beslutningen om å bruke denne bakdøren ble fattet av EUs medlemsland alt i mai, men Ungarn har holdt igjen. En juridisk vurdering har siden konkludert med at ettersom Ungarn avsto fra å ta del i beslutningen om de fryste midlene, og hjelpen ikke finansieres av EU-midler, gjelder ikke Ungarns veto her.

Kraftig reaksjon fra Ungarn

Men Ungarn nekter fortsatt å gi opp sin motstand mot utbetaling av annen Ukraina-støtte fra fondet EPF, verdt over 6 milliarder euro.

– Vi kommer dessverre ut av møtet på samme måte som vi gikk inn i det. Ett land blokkerer fortsatt utbetalingene på i alt 6 milliarder euro fra EPF, sa Borrell da han møtte pressen i Luxembourg etter utenriksministermøtet.

Fondet brukes til å tilbakebetale midler til EU-land som gir våpenhjelp til Ukraina. Alle medlemsland har vetorett over utbetalingene, og Ungarn har blokkert noe av Ukraina-støtten herfra i nesten et år. Dermed står Ungarn fortsatt i veien for at EU-landene kan få kompensasjon når de sender våpenhjelp til Ukraina.

I en uttalelse sier EUs utenrikssjef Josep Borrell at første del midlene som ble godkjent mandag, kommer allerede neste uke.

Ungarn reagerer kraftig på beslutningen. I et innlegg på Facebook skriver landets utenriksminister Peter Szijjarto at en gruppe ungarske advokater er i gang med å se på hvordan de kan utfordre EU-vedtaket.

Overtar formannskapet i EU

Ungarns motstand og skepsis til sanksjonspakker bidro også til at EUs 14. sanksjonspakke mot Russland sto fast i flere måneder. Men mandag ble den vedtatt i Luxembourg.

Ungarn er imot militærhjelp til Ukraina og sier de frykter en opptrapping av konflikten med Russland. Statsminister Viktor Orban har tidligere knyttet beslutninger om Ukraina-bistand til kravet om at EU frigir midler som er frosset som følge av bekymringer for den ungarske rettsstaten.

Ungarns holdning har reist spørsmål om hvordan EUs arbeid med krigen i Ukraina blir framover når Ungarn neste uke tar over formannskapet i EU.

Ungarn har lovet å være en rettferdig tilrettelegger, men landet har et turbulent forhold til unionen i spørsmål om blant annet rettsstatens vilkår og korrupsjon.

Forventninger

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier han forventer en nøytral og behersket ledelse fra Ungarn.

– Alle formannskap har et ansvar for å opptre profesjonelt og sørge for at de leverer i henhold til det de skal gjøre, det vil si gode agendaer, godt forberedte møter og prosesser som går videre. Jeg forventer at det ungarske presidentskapet oppfører seg på nøyaktig samme måte. Det er ikke rom for noen avvik, sier han til nyhetsbyrået TT.

NTB