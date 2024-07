Die Welt: – Antallet konkurser stiger kraftig

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Politikere i Chicago jakter på utmerkelser fra venstresiden, og det seneste motevedtaket er erstatning til etterkommere av slaver. Tragisk nok blir det prioritert mens skolene i byen forfaller.

Financial Times

De konservative kan bli utradert i det kommende valget. Fire politiske rådgivere veddet penger på tidspunktet for det kommende valget, og to av dem jobbet for statsminister Rishi Sunak. For mange velgere på vippen er denne gamblingskandalen dråpen som får begeret til å renne over.

Die Welt

Antallet konkurser i Tyskland stiger kraftig. Det er en logisk følge av regjeringens blodfattige næringspolitikk, samt en mengde andre tiltak som gjør det vanskelig å være gründer i Tyskland. Det kreves mot å starte egen bedrift, og de som gjør det, fortjener støtte og anerkjennelse.

Dagens Industri

To svenske statsborgere er sluppet fri i Iran, i bytte mot iraneren Hamid Noury, som sonet en livstidsdom i Sverige for medvirkning til drap på tusenvis av politiske fanger i Iran i 1988. Svenskene satt fengslet på grunnløse anklager. Utvekslingen kan føre til at autoritære regimer pågriper svensker og bruker dem som pressmiddel.