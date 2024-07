Gjeldsveksten økte for første gang i år

Tallene for mai viser at tolvmånedersveksten til husholdningene økte med 0,1 prosentpoeng fra 3,0 prosent i april til 3,1 prosent i mai, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den sesongjusterte gjeldsbeholdningen til publikum fortsetter å øke og gikk fra å være 7334 milliarder kroner ved utgangen av april til å være 7.339 milliarder ved utgangen av mai.

Det er første gang i år at gjeldsveksten øker. Tolvmånedersveksten til husholdningene har over lengre tid redusert seg gradvis og var i mars og april på det laveste nivået målt på 2000-tallet da tolvmånedersveksten var 3,0 prosent.

– Den gradvise reduksjonen skyldes at husholdningene over lengre tid har prøvd å tilpasse seg rentehevingene vi har sett de to siste årene. For første gang i år viser tallene en økning i tolvmånedersveksten til husholdningene, da tolvmånedersveksten ble målt til 3,1 ved utgangen av mai, skriver SSB.