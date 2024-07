Avtalen om EØS-midler godkjent av EU-landene

Det er nesten sju måneder siden Norge, Island og Liechtenstein ble enige med EU-kommisjonen om EØS-bidraget for 2021–2028.

Men på et ambassadørmøte mandag kveld sa omsider samtlige EU-land ja til avtalen. Tirsdag ble avtalen formelt godkjent av EUs ministerråd.

Bidrag mot fisk

I alt er EØS-bidraget på 38,5 milliarder kroner, fordelt på sju år. Norge står for nesten 98 prosent av midlene, som skal bidra til sosial utjevning i de fattigste EU-landene.

I bytte får Norge tollfri adgang for drøyt 121.000 tonn fisk til EU – i både ubearbeidet og bearbeidet form. Blant annet er den tollfrie kvoten for marinert sild økt fra 11.400 til 28.000 tonn per år.

Avtalen kom på plass allerede 1. desember i fjor. Men godkjenningsprosessen har trukket ut i tid – først og fremst fordi Ungarn satte seg på bakbeina.

Ungarn skal ha vært misfornøyd med at de ikke fikk noen midler utbetalt i forrige periode fordi de ikke ble enige med Norge om betingelsene. Ungarn skal ha krevd å få etterbetalt midlene, men uten å få gehør.

I siste liten

Avtalen blir godkjent kun dager før Ungarn overtar formannskapet i EU 1. juli.

Det var dermed i siste liten. Ifølge flere NTB har snakket med, var det uro for at Ungarn rett og slett ikke ville sette saken på dagsordenen i sin periode, og at godkjenningen dermed kunne drøye til neste år.

I alt 13 EU-land vil få EØS-midler den neste perioden. Polen får mest, med drøyt 452.000 euro, deretter følger Romania med nesten 292.000 euro, Bulgaria med 127.000, Ungarn med 124.000 og Tsjekkia med 110.000.

Midlene skal blant annet brukes til grønn omstilling, styrking av demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter og sosial inkludering.